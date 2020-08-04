₴367 000 збитків через незаконну рубку дерев – судитимуть двох працівників «Крижопільського лісового господарства»

До суду скеровані обвинувальні акти відносно лісничого та майстра лісу одного із лісництв ДП «Крижопільське лісове господарства». Майстер лісу обвинувачується у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України), лісничий — у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки, та службовому підробленні (ч. 2 ст. 367 та ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.

Слідством встановлено, що з вересня 2018 року по січень 2019 року службові особи допустили незаконну рубку 78 дерев різних порід через непроведення належних перевірок і невжиття заходів щодо виявлення і притягнення до відповідальності лісопорушників.

Крім того, лісничий склав та підписав від імені майстра лісу акти огляду місць використання лісових ресурсів, які фактично не здійснювалися.

Внаслідок цього державі завдано збитків на суму понад 367 000 гривень.

5 червня 2020 року було повідомлено про підозру лісничому, а 28 липня 2020 року – майстру лісу.

У разі доведення вини обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Вінницької області. Оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області ДСР Нацполіції.

ДБР