37-річна одеситка за три дні шахрайським способом заволоділа мобільниками п’ятьох співмістян

Поліцейські повернули потерпілим їхнє майно, а фігурантці повідомили про підозру. Їй загрожує позбавлення волі.

Промишляла жінка переважно на зупинках громадського транспорту у Пересипському районі Одеси. Поліцейські встановили, що під приводом здійснення дзвінка містянка просила у людей смартфони, а коли отримувала їх – непомітно тікала.

Протягом трьох днів фігурантка ошукала п’ятьох громадян, загалом завдавши їм матеріальних збитків на суму понад 21 тис. гривень. Чужі телефони вона продала, але правоохоронці розшукали їх та повернули власникам.

«Зібравши достатньо доказів, ми повідомили жінці про підозру за частинами 1 та 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство, зокрема вчинене повторно. Підозрюваній загрожує покарання позбавленням волі на строк до трьох років», – розповів слідчій відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Нікіта Кунгурцев.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси.

Поліцейські зауважують, що не слід передавати свої мобільні телефони незнайомцям. Якщо у вас просять гаджет, щоб зробити дзвінок, наберіть номер і передайте потрібну інформацію самостійно.

Одеське районне управління поліції № 1