37-річного жителя Золотоноші затримали за нанесення ножових поранень знайомому

За процесуального керівництва прокурорів Золотоніської окружної прокуратури 37-річному жителю м. Золотоноша повідомлено про підозру в нанесенні умисного тілесного ушкодження, небезпечного для життя (ч. 1 ст. 121 КК України).

За даними слідства, 01.02.2025 близько 18 год підозрюваний в стані алкогольного сп’яніння, знаходячись у домоволодінні свого знайомого, наніс останньому тяжкі тілесні ушкодження.

Встановлено, що під час конфлікту на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин зловмисник наніс останньому кілька ударів складним металевим ножем у поперекову ділянку тулуба.

Наразі потерпілий знаходиться в лікарні та його життю нічого не загрожує.

Зловмисника затримано працівниками поліції та за рішенням суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області.

У разі доведення вини правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури