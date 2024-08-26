37-річну жительку Роздільнянського району засуджено за систематичне психологічне насильство над матір’ю та синами

Правопорушниця понесе кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі з іспитовим строком.

Жінці, коли вона зловживала алкогольними напоями, 73-річна мати робила зауваження, просила не пити. Це її обурювало і вона влаштовувала домашні скандали, лаялася на стареньку та синів 18-ти й 11-ти років, принижувала, залякувала їх, погрожувала фізичною розправою.

Про таку поведінку доньки літня пані повідомляла в поліцію, і правоохоронці складали відносно кривдниці протоколи за вчинення домашнього насильства за частинами 1 і 2 статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписували термінові заборонні приписи, якими забороняли у будь-який спосіб контактувати з постраждалими певний час. За рішенням суду жінка сплачувала штрафи, поліцейські її поставили на профілактичний облік за категорією «кривдник», закликали не вчиняти більше домашнього насильства, адже у такому разі їй загрожувала кримінальна відповідальність.

Втім належних висновків громадянка не зробила. Після чергового звернення матері до поліції, слідчі розпочали провадження за ст. 126-1 Кримінального кодексу України.

«Зібравши достатньо доказів, ми під процесуальним керівництвом Роздільнянської окружної прокуратури висунули фігурантці обвинувачення в умисному систематичному вчиненні психологічного насильства щодо інших осіб, з якими винна перебуває у сімейних відносинах, що призводить до психологічних страждань, погіршення якості життя потерпілих. Обвинувальний акт нами був скерований до суду, який визнав обвинувачену винною і призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі строком на 1 рік і 6 місяців з іспитовим строком на 1 рік і 6 місяців. На засуджену покладені обов’язки періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання», – повідомила старша слідча Роздільнянського районного відділу поліції Римма Мачулко.

Роздільнянський районний відділ поліції Одещини