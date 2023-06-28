37-річний утриманець одеського СІЗО торгував боєприпасами та неіснуючими товарами

Перебуваючи під вартою за обвинуваченням у скоєнні грабежу, зловмисник встиг продати п’ять гранат та більше тисячі набоїв, а також виманити у шістнадцятьох жителів Одеси гроші за неіснуючі портативні зарядні пристрої. Максимальне покарання, яке загрожує фігуранту, – сім років позбавлення волі.

Правоохоронці отримали оперативну інформацію про те, що правопорушник знайшов покупця на чотири гранати «РГД-5», одну гранату «Ф-1» та 1196 набоїв різного калібру, які сховані на території лісосмуги неподалік Одеси, отримав за них чотири тисячі гривень і надав координати схрону.

Під час реалізації даної інформації поліцейські задокументували злочин. Вибухотехніки оглянули небезпечні предмети, які в подальшому слідчі скерували на експертне дослідження. За його висновками, гранати є вибухонебезпечними бойовими припасами, набої ж призначені до бойової нарізної вогнепальної зброї та мисливської гладкоствольної вогнепальної зброї.

Поряд із цим в ході слідства правоохоронці встановили, що правопорушник шахрайським шляхом виманював гроші у одеситів. Він розмістив на одній із популярних інтернет-платформ оголошення з продажу портативних зарядних пристроїв за заниженою ціною і гарантував потенційним покупцям їх доставку після передоплати у розмірі від 400 до 500 гривень. Втім щойно «торговець» отримував на мобільний телефон гроші від людей, припиняв із ними зв’язок. В результаті таких махінацій зловмисник ошуках шістнадцятьох громадян, отримавши від них загалом майже вісім тисяч гривень.

«Поліцейські провели за місцем перебування фігуранта обшук та вилучили мобільний телефон, за допомогою якого він здійснював протиправну діяльність. За достатньої наявності зібраних правоохоронцями доказів чоловіку повідомили про підозру у придбанні та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу, а також у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому повторно. Ці правопорушення, кваліфікуються ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує правопорушнику, – сім років позбавлення волі», – повідомив начальник територіального підрозділу поліції Микола Кульчицький.

Заходи проводили співробітники управління карного розшуку ГУНП в Одеській області, відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 та державної установи «Одеський слідчий ізолятор» під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси.

Слідство триває. Поліцейські встановлюють всі обставини злочину та осіб, можливо причетних до нього.

Поліцейські нагадують громадянам, що треба бути особливо обережним під час покупок товарів в інтернет-просторі, оцінювати середню вартість продукції на ринку і не спокушатися надто низькою ціною. Якщо продавець не перевірений, сплачуйте кошти за товар після його отримання.

Нагадаємо: щоб уберегти населення від пасток аферистів, поліцейські Одещини розгорнули масову інформаційну кампанію з протидії шахрайству.

ГУ Національної поліції в Одеській області