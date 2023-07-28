38-річного ізяславчанина судитимуть за психологічне насильство стосовно рідної матері

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Чоловік систематично знущався над пенсіонеркою. За скоєне йому може загрожувати реальний термін ув’язнення. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

64-річна жителька Ізяславської громади тривалий час зазнавала психологічних знущань від свого сина. Чоловік висловлювався щодо потерпілої нецензурними та образливими словами, а також погрожував жінці фізичною розправою.

38-річний ізяславчанин постане перед судом за психологічне насильство стосовно рідної матері

Упродовж поточного року поліцейські склали на кривдника шість адміністративних протоколів за вчинення домашнього насилля. Та зловмисник на шлях виправлення не став і продовжував вчиняти протиправні дії.

Слідчі Шепетівського райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили чоловіку підозру за ст. 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт вже скеровано до суду.

Санкція інкримінованої статті передбачає альтернативне покарання, найсуворіше з яких —  позбавлення волі строком до двох років.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області

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