38-річного ізяславчанина судитимуть за психологічне насильство стосовно рідної матері

Чоловік систематично знущався над пенсіонеркою. За скоєне йому може загрожувати реальний термін ув’язнення. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

64-річна жителька Ізяславської громади тривалий час зазнавала психологічних знущань від свого сина. Чоловік висловлювався щодо потерпілої нецензурними та образливими словами, а також погрожував жінці фізичною розправою.

Упродовж поточного року поліцейські склали на кривдника шість адміністративних протоколів за вчинення домашнього насилля. Та зловмисник на шлях виправлення не став і продовжував вчиняти протиправні дії.

Слідчі Шепетівського райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили чоловіку підозру за ст. 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт вже скеровано до суду.

Санкція інкримінованої статті передбачає альтернативне покарання, найсуворіше з яких — позбавлення волі строком до двох років.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області