38-річного жителя Білгород-Дністровського району судитимуть за систематичне домашнє насильство щодо співмешканки

За скоєне йому загрожує від громадських робіт до позбавлення волі.

Сварки між цивільним подружжям почали виникати через те, що чоловік останні пів року зловживав алкогольними напоями. Не бажаючи слухати критику у свій бік, він лаявся на 33 –річну співмешканку, ображав її, штовхав, давав ляпаси та погрожував фізичною розправою.

Щоразу, коли чоловік проявляв агресію, жінка зверталася по допомогу до правоохоронців. Відносно кривдника поліцейські тричі складали адміністративні матеріали щодо вчинення ним домашнього насильства за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та двічі виписували термінові заборонні приписи, якими забороняли у будь-який спосіб контактувати з постраждалою певний період. Розглянувши адміністративні матеріали, суд призначав правопорушнику покарання у вигляді штрафів. Однак, належних висновків чоловік для себе не зробив і продовжив кривдити жінку.

Домашнє насильство в родині набуло систематичного характеру, тож поліцейські, після чергового звернення жінки, розпочали провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу України. Проведена в рамках кримінального провадження судово-психологічна експертиза підтвердила, що ситуація, яка склалася в сім’ї, стала психотравмувальною для потерпілої та їй завдано психологічних страждань.

«Зібравши достатньо доказів, під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури ми висунули правопорушнику обвинувачення в умисному систематичному вчиненні психологічного насильства щодо особи, з якою винний перебував у сімейних відносинах, що призвело до психологічних страждань, погіршення якості життя потерпілої особи. Досудове розслідування ми завершили і обвинувальний акт скерували до суду. Чоловіку загрожує від 150 до 240 годин громадських робіт або до п’яти років пробаційного нагляду, або до п’яти років обмеження волі, або до двох років позбавлення волі», – розповів начальник відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Едуард Коломієць.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини