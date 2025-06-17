38-річного жителя Хмельниччини засуджено до довічного ув’язнення за зґвалтування малолітньої доньки

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні сексуального насильства та зґвалтуванні малолітньої (ч. 6 ст. 152, ч. 4 ст. 153 Кримінального кодексу України) та призначив йому найсуворіше покарання.

Під час розслідування слідчі Кам’янець-Подільського райуправління поліції встановили, що обвинувачений тривалий час вчиняв щодо своєї доньки сексуальне насильство, а у жовтні 2023-го року зґвалтував її. Робив це, коли дружини не було вдома.

Про злочин стало відомо від лікаря, яка оглянула дівчинку. Дитина підтвердила, що все почалось, коли їй було 5 років.

Слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури завершили розслідування і передали матеріали до суду. Нещодавно суд завершив розгляд кримінального провадження і виніс вирок — довічне ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області