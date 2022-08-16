3800 доларів за оренду землі: посадовця затримали на отриманні хабаря

За користування землею чиновник вимагав від директора товариства щомісячну оплату в розмірі 50 000 гривень особисто йому, та 20 000 гривень до бюджету офіційно через касу. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

У ході реалізації оперативної інформації слідчі Шевченківського управління поліції спільно із співробітниками СБУ та під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури викрили посадовця однієї із державних установ «на гарячому» при отриманні ним неправомірної вигоди від директора товариства.

Начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк розповів, що правоохоронці затримали киянина, 1984 року народження, у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«Сьогодні, 16 серпня, ми затримали посадовця, який за оренду земельної ділянки для потреб підприємства, вимагав та отримав від директора неправомірну вигоду у сумі 3 800 доларів США. Таку суму чиновник назвав оплатою за три місяці вперед з розрахунком, що 20 000 тисяч гривень офіційно в касу та 50 000 гривень йому особисто щомісяця. За місцем роботи ми провели невідкладні обшуки, під час яких виявили та вилучили вказану суму у іноземній валюті, а також 10 000 гривень, мобільний телефон, флеш-носій, блокнот із чорновими записами».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці перевіряють на причетність до злочину й інших посадових осіб.

Відділ комунікації поліції Києва