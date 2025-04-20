39-річного одесита засуджено за пограбування приїжджого дідуся

Неодноразово судимий зловмисник забрав телефон у потерпілого, запропонувавши спочатку допомогти зорієнтуватися у місті. За скоєне правопорушник проведе за ґратами сім років.

Нагадаємо: подія сталася в лютому цього року у Приморському районі Одеси. В обідній час містянин помітив посеред вулиці дезорієнтованого літнього чоловіка, який приїхав із Березівщини до обласного центру у справах. Вдаючи доброзичливість, зловмисник запропонував показати необхідний маршрут 62-річному дідусеві, а у слушний момент вирвав мобільний телефон, який стирчав у нього з кишені.

Поліцейські розшукали в сусідньому кварталі правопорушника і вилучили в нього викрадений телефон, який повернули власнику.

На момент пограбування 39-річний одесит вже мав судимості за майнові злочини та оборудки з наркотиками. На час слідства суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, яким він не скористався.

Зібравши достатню кількість доказів, слідчі висунули фігуранту обвинувачення за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про відкрите викрадення чужого майна, тобто грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Завершивши досудове розслідування, яке тривало під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси, правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду.

Розглянувши отримані матеріали, суд визнав підсудного винним у скоєнні грабежу та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавленням волі.

Одеське районне управління поліції № 1