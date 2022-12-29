$4,5 тисячі за незаконний перетин кордону: затримано чергового організатора «бізнесу»

У ході проведення оперативних та слідчих заходів на території України та іноземної держави правоохоронці затримали організатора та двох спільників, які незаконно покинули межі нашої держави.

Слідчі Головного управління Національної поліції у м. Києві за оперативного супроводження співробітників Служби безпеки України та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили чоловіка, який організовував незаконний перетин кордону. Крім того, у рамках створеної Офісом Генерального прокурора та прокуратури іноземної держави спільної слідчої групи, правоохоронці викрили транснаціональний канал незаконної міграції між Україною й іншою державною.

Поліцейські затримали групу з трьох осіб, які на території Вінницької та Чернівецької областей за грошову винагороду у розмірі 4500 тисячі доларів США організовували незаконний перетин державного кордону поза межами встановлених пунктів пропуску громадян України з числа осіб призовного віку. Крім того, під час затримання у організатора злочинної схеми поліція вилучила 1600 доларів США, які йому передав один із «клієнтів».

Наразі слідчі поліції Києва розслідують кримінальне провадження передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Наразі триває документування злочину та встановлюється причетні до його вчинення особи на території України.

Відділ комунікації поліції Києва