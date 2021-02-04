4-х експосадовців ПАТ «Вектор Банк» судитимуть за незаконне заволодіння ₴28 млн.

До суду направлено обвинувальний акт відносно 4 учасників злочинної групи, серед яких ексголова правління банку та колишні керівники структурних підрозділів ПАТ «Вектор Банк».

Слідством встановлено, що посадові особи банку вчиняли свідомо збиткові операції — надавали кредити власним фіктивним підприємствам. Таким чином, вони незаконно вивели з банку 28 мільйонів гривень.

Так, колишній голова правління банку за пособництва екскерівників структурних підрозділів ПАТ «Вектор Банк» обвинувачуються у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

Крім того, встановлюється причетність інших працівників банку до вчинення вказаного злочину.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – Головне оперативне управління ДБР.

ДБР