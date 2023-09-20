4 роки проведе за ґратами правоохоронець з Буковини, який зі спільниками забезпечував діяльність двох нарколабораторій

Державне бюро розслідувань продовжує системно протидіяти розгалуженим злочинним наркоугрупуванням. Не рідко до їхньої діяльності причетні правоохоронці. За результатами розслідувань ДБР суди вже виносять суворі вироки.

У Чернівецькій області суд визнав винним та позбавив волі на 4 роки правоохоронця, який забезпечував діяльність двох нарколабораторій на Буковині. Підпільні нарколабораторії виробляли амфетамін у великих масштабах та збували його у тому числі на прифронтових територіях.

Правоохоронці викрили ці лабораторії на початку березня 2023 року. Під час обшуків було вилучено 4 тисячі доз амфетаміну, понад 40 літрів та майже 50 кг різноманітних прекурсорів, хімічний посуд та обладнання для виготовлення психотропів. Лише за 1 місяць зловмисники могли заробляти до 1 млн грн.

Під час оперативних заходів було виявлено дев’ять членів угрупування. Самого фігуранта було затримано «на гарячому» під час збуту наркотиків. Правоохоронець діяв із 8 цивільними особами, відомості щодо яких виділені в окреме кримінальне провадження та скеровані за підслідністю до інших правоохоронних органів.

Чоловік повністю розкаявся та визнав свою вину. Шевченківський районний суд Чернівців визнав його винним у незаконному виробництві та збуті наркотичних засобів у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України).

Публічне обвинувачення підтримувала Чернівецька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Державне бюро розслідувань