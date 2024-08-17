4 роки ув’язнення отримав посадовець, який завдав збитків Черкаській міськраді на ₴4 млн.

За принципової позиції прокурорів Черкаської обласної прокуратури засуджено начальника одного з управлінь Черкаської міської ради за фактом зловживання владою або службовим становищем з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди інтересам держави (ч. 2 ст. 364 КК України).

Слідством встановлено, що посадовець в період 2019 року виконуючи обов’язки директора одного з Департаментів м. Черкаси уклав договір з Товариством з обмеженою відповідальністю на забезпечення послуг з прибирання вулиць.

В подальшому, будучи службовою особою, порушуючи вимоги Закону України «Про публічні закупівлі» уклав додаткову угоду до вказаного договору, умисно не вніс зміни до нього на предмет зменшення ціни на суму ПДВ.

Вказані дії призвели до завищення вартості наданих послуг за результатами яких, інтересам Черкаської міської ради заподіяно збитків на суму понад 4 млн грн.

Враховуючи докази Придніпровським районним судом посадовця засуджено до 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування строком на 2 роки та штраф у розмірі 17 000 гривень.

Досудове розслідування здійснювалось СУ ГУНП в Черкаській області, оперативний супровід – УСБУ в Черкаській області.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури