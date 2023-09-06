4 роки ув’язнення з конфіскацією майна – за спробу підкупу поліцейського засуджено мешканця Вільнянська

За публичного обвинувачення прокурорів Запорізької окружної прокуратури мешканця Вільнянська, який за гроші намагався уникнути кримінальної відповідальності та повернути арештований поліцією автомобіль, засуджено до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (ч. 3 ст. 369 КК України).



Прокурори у суді довели, що 32-річний чоловік, перебуваючи у статусі підозрюваного у незаконному зберіганні наркотиків, за 20 тис. грн вирішив підкупити начальника одного з відділень поліції. Кошти пропонував за закриття відносно нього кримінального провадження та повернення вилученого під час слідчих дій транспортного засобу.

Про факт надходження пропозиції отримати 20 тис. грн поліцейський повідомив співробітників підрозділу ВБ Нацполіції України, тому спроба підкупу проходила під контролем правоохоронців.

Суд підтримав принципову правову позицію прокуратури щодо призначення громадянину реального покарання.

Запорізька обласна прокуратура