4 роки в колонії проведе колишній сільський голова за незаконні оборудки з бурштином

Рівненський районний суд визнав винним колишнього сільського голову одного з населених пунктів Сарненського (у минулому Дубровицького) району в незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, вчиненому у значних розмірах (ч. 2 ст. 240-1 КК України).

Так, у суді прокурором доведено, що чоловік придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб 33 кг бурштину, вартість якого, згідно з висновками гемологічної експертизи, складає 640 тис. грн. Не маючи при цьому документів, які б підтверджували законність походження придбаного ним «сонячного каміння», він незаконно його зберігав та перевозив власним автомобілем до моменту виявлення працівниками поліції, у січні 2020 року.

Вироком суду чоловіка засуджено до позбавлення волі строком на 4 роки з конфіскацією майна, а також застосовано спецконфіскацію у власність держави бурштину та автомобіля.

Обвинуваченого взяли під варту безпосередньо в залі суду.

Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури