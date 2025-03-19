4 роки за ґратами проведе зловмисник, який спалив автівку на замовлення

Прокурори Рівненської окружної прокуратури в суді довели вину 23-річного жителя обласного центру в умисному знищенні чужого майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

Згідно з вироком Рівненського міського суду обвинуваченому призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. Крім того палій має відшкодувати потерпілому майже 150 тис. грн майнової та моральної шкоди.

Прокурор довів, що рівнянин, раніше судимий за крадіжку, у пошуках швидких та легких грошей погодився на пропозицію за 2000 доларів США підпалити транспортний засіб, який належить військовослужбовцю ЗСУ. На виконання завдання рівнянин торік у серпні облив бензином та підпалив Volkswagen Passat, який стояв у дворі будинку по вулиці Вербовій у Рівному. Попри те, що замовник надіслав виконавцеві фото автівки, зловмисник переплутав транспортні засоби, оскільки спалене авто – цивільне, а його власник не є військовослужбовцем Сил оборони.

В суді обвинувачений визнав свою вину і щиро розкаявся.

Вирок законної сили ще не набрав, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури