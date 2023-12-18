40-річного жителя Одещини затримали за підозрою у вбивстві співмешканки через ревнощі

Злочин був скоєний 16 грудня в одному із приватних домогосподарств міста Ананьєва.

Поліцію на місце події викликав сам правопорушник. Він пояснив правоохоронцям, що побив співмешканку під час спільного вживання алкогольних напоїв. Конфлікт нібито виник на ґрунті ревнощів. Чоловік, невдоволений поведінкою цивільної дружини, вдарив її по голові металевим совком, кулаками, а потім, вже лежачу, ще й ногами. Потерпіла померла до прибуття лікарів «швидкої». За попереднім висновком, жінці були спричинені переломи кісток черепа, щелепи, носа, численні забої голови, що і стали причиною смерті.

Відомості про подію внесені слідчими до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. До матеріалів кримінального провадження долучені речові докази, вилучені поліцейськими під час огляду місця події і які становлять інтерес для слідства.

На підставі зібраних доказів фігуранту вже повідомили про підозру в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, тобто вбивстві. Суд задовольнив клопотання слідчих та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В рамках кримінального провадження призначено низку судових експертиз, у тому числі щодо встановлення осудності підозрюваного та причин смерті потерпілої.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Слідство триває.

Подільське районне управління поліції