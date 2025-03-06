40-річному жителя Житомирщини підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої падчерки

За процесуального керівництва ювенального прокурора Коростишівської окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю Коростишівського району за фактом зґвалтування неповнолітньої дитини (ч. 3 ст. 152 КК України).

В один із днів січня цього року, чоловік, перебуваючи за місцем проживання разом зі своєю 15-ти річною падчеркою, вирішив вчинити кримінальне правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. Усвідомлюючи свою фізичну перевагу, зайшов у кімнату до дитини та застосовуючи фізичне насильство, зґвалтував її.

Про те, що сталося потерпіла розповіла матері, яка звернулася до місцевого відділення поліції.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру грошової застави. За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснює відділення поліції №2 Житомирського РУП №2 ГУ Нацполіції у Житомирській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури