₴40 тис. хабаря за оренду приміщення – повідомлено про підозру одному з керівників держпідприємства на Київщині

Викрили протиправну діяльність посадової особи оперативники управління стратегічних розслідувань в Київській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями.

Як встановили поліцейські, заступник директора державного підприємства оборонного відомства налагодив корупційний механізм додаткового заробітку. Посадовець за певну винагороду надавав в оренду приміщення та майно у користування без його відповідного оформлення, по заниженій вартості або маскуючи такі операції під надання якихось послуг, наприклад – зберігання майна.

Так, за надання в оренду приміщення без належного оформлення один з керівників держпідприємства вимагав 40 000 гривень неправомірної вигоди. Кошти отримував у кілька етапів: першу половину отримав у середині вересня цього року, другу – 26 жовтня.

16 листопада на підставі отриманих доказів слідчі слідчого управління поліції Київщини повідомили посадовцю про підозру за ч. 1 ст. 368 (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України