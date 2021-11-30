₴40 тис. за вплив на податківців – підозрюється посадовець вишу на Кіровоградщині

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури повідомлено про підозру заступнику начальника відділу одного із вишів, який вимагав та отримав 40 тис грн неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення співробітників податкової служби (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, чоловік вимагав від підприємця кошти за вирішення питання про непритягнення підприємця до відповідальності за результатами податкової перевірки та в подальшому забезпечити їх відсутність. Він планував отримувати кошти щомісячно, інакше погрожував систематичними перевірками.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції в Кіровоградській області, оперативний супровід – Управління СБУ в області.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Кіровоградської обласної прокуратури