₴40 тис. за закриття кримінального провадження – на Полтавщині затримано посадовця поліції

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури заступнику начальника одного з відділень поліції Полтавського райуправління Головного управління Нацполіції в Полтавській області повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, працівник поліції вимагав 40 тис грн від директора товариства за закриття кримінального провадження та неперешкоджання господарській діяльності.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України після одержання частини неправомірної вигоди у сумі 8 тис грн. Затриманому правоохоронцю обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави та вирішується питання про відсторонення його від посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві.

Слідчі та процесуальні дії тривають.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Полтавської обласної прокуратури