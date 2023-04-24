₴40 тис. хабаря за неофіційну оренду техніки: на Львівщині затримали керівника КП

Комунальнику повідомили про підозру та взяли його під варту з правом внесення застави.

Викрили корупційну діяльність посадовця оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі обласної поліції. За даними поліцейських, керівник комунального підприємства – депутат сільської ради територіальної громади Львівського району – налагодив механізм надання в оренду спецтехніки без укладання договорів, а відтак і оплати на рахунки підприємства.

Одному з підприємців комунальник обіцяв допомогти зі спецтехнікою за 40 000 гривень. Затримали фігуранта у п’ятницю, 21 квітня, під час отримання частини неправомірної вигоди – 21 600 гривень.

Керівникові КП правоохоронці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Суд взяв його під варту із правом внесення понад 134 000 гривень застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, процесуальне керівництво в якому здійснює Львівська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України