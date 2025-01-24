₴40 тис. за запис «обмежено придатний» у медичній картці – лікаря позаштатної ВЛК тримуть під вартою

За процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури хірургу позаштатної військово-лікарської комісії м. Біла Церква Київської області, який за неправомірну вигоду у сумі 40 тис. грн обіцяв військовозобов’язаному вплинути на результати комісії, обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою (ч. 3 ст. 369-2 КК України)

За даними слідства лікар обіцяв чоловіку здійснити запис щодо діагнозу в медичних документах та у подальшому вплинути на прийняття рішення головою військово-лікарської комісії щодо складання недостовірного висновку комісії із встановленням категорії придатності до військової служби у тилу (військових частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах, кінологічних підрозділах).

Фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Білоцерківським РУП ГУНП в Київській області.

Оперативний супровід забезпечується працівниками Білоцерківського РВ ГУСБУ в м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура