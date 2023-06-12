₴400 тис. збитків на закупівлі пального – повідомлено про підозру директору столичного КП

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру директору столичного Комунального підприємства у розтраті коштів під час здійснення закупівель (ч. 4 ст. 191 КК України).

Слідством встановлено, що у грудні 2020 року між комунальним підприємством та приватною фірмою був укладений договір про закупівлю нафтопродуктів (бензину) на загальну суму близько 3 млн грн.

У подальшому директор КП в порушення вимог чинного законодавства неодноразово безпідставно уклав додаткові угоди до вказаного договору, якими вартість бензину була збільшена на 22%.

Висновком експертів з урахуванням даних, які наведені в акті Північного офісу Держаудитслужби, підтверджено збитки у сумі близько 400 тисяч гривень.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві.

Київська міська прокуратура