4000 доларів хабаря за вплив на членів виконкому: на Рівненщині поліцейські затримали посадовця

Неправомірну вигоду фігурант отримав двома траншами: спочатку — тисячу доларів США, а днями під час отримання трьох тисяч його затримали правоохоронці.

Злочинну діяльність 59-річного жителя Сарненського району — керівника відділу містобудування та архітектури однієї із громад області задокументували працівники управління стратегічних розслідувань спільно із працівниками СБУ регіону, слідчими слідчого управління за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.

Так, посадовець одержав 4 000 доларів США хабаря від клієнта за вплив на прийняття рішення щодо винесення на розгляд та подальшого затвердження сесією громади детального плану території, а також зміни цільового призначення земельної ділянки для подальшого будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

Правоохоронці вилучили 3000 доларів США, а під час проведення шести санкціонованих обшуків — 28 300 гривень й необхідну документацію.

59-річного зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Слідчий повідомив йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди ).

Сьогодні, 14 червня, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту.

Максимальне покарання, яке може загрожувати 59-річному жителю Сарненщини до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Рівненської області