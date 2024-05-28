$4000 доларів за фіктивний шлюб з багатодітною жінкою: одеські поліцейські ліквідували схему незаконного виїзду чоловіків за кордон

Організаторці схеми – мешканці Київської області – слідчі повідомили про підозру, а суд взяв її під варту. Жінці загрожує щонайменше сім років ув’язнення з конфіскацією майна.

Викрили та припинили протиправну діяльність слідчі Одеського районного управління поліції № 1 та оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Нацполіції.

Вони встановили, що у месенджері 30-річна жителька Київської області розмістила оголошення про надання послуг з незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України.

За 4000 доларів вона обіцяла посприяти в укладенні фіктивного шлюбу із жінкою, яка має на утриманні трьох неповнолітніх дітей. Надалі це б дозволяло новому «батьку» на законних підставах виїхати з країни. Згодом «подружжя» б розлучилося.

На пропозицію киянки відгукнувся одесит призовного віку.

Вже за декілька днів «сваха» привезла обраницю до Одеси, привела «молодят» до одного з відділів державної реєстрації актів цивільного стану, де вони подали заяву на укладення шлюбу.

32-річна «дружина» виявилась знайомою організаторки схеми та мала отримати за свою роль певну винагороду.

Поліцейські задокументували протиправні дії та затримали зловмисницю наступного дня, щойно та отримала від одесита 4000 доларів як оплату за свої послуги.

Зібравши достатньо доказів, слідчі повідомили фігурантці про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні його вчиненню порадами, вказівками, усуненням перешкод, з корисливих мотивів, за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згідно з санкцією частини статті жінці загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

В рамках кримінального провадження фігурантка перевірятиметься на причетність до вчинення аналогічних злочинів, а також будуть встановлюватись особи, які вже могли скористатись її послугами.

Заходи з викриття проводилися спільно з прикордонниками під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси.

Одеське районне управління поліції № 1