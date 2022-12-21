4000 доларів за відпуск новорічних ялинок: на Сумщині викрито незаконну «схему»

Заступника керівника одного з лісгоспів затримали під час одержання неправомірної вигоди.

Оперативники управління стратегічних у Сумській області спільно зі слідчими Сумського районного управління викрили на одержанні неправомірної вигоди заступника керівника лісового господарства. Посадовець вимагав від громадянина 4 000 доларів США за відпуск лісопродукції, а саме новорічних ялинок, за заниженою вартістю та надання переваги під час проведення подальших закупівель.

19 грудня поліцейські затримали службовця під час одержання 55 000 гривень у якості частини неправомірної вигоди. Також було проведено санкціоновані обшуки, в ході яких вилучено грошові кошти, флеш-накопичувачі, автомобіль іноземного виробництва.

Наразі вирішується питання про оголошення заступнику керівника лісгоспу підозри за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Сумська окружна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України