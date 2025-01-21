$4000 за хворобу: жителя Ізмаїльського району затримали за сприяння незаконному переправленню ухилянтів через держкордон

За грошову винагороду зловмисник забезпечував клієнтів «білими квитками». Ділку повідомлено про підозру. Йому загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області спільно зі співробітниками ГУ ВБ СБУ встановили, що 36-річний житель Саф’янівської громади організував незаконне переправлення військовозобов’язаних українців за кордон.

Реалізуючи комплекс заходів, правоохоронці задокументували, як фігурант підшукав 42-річного клієнта і пообіцяв надати йому офіційний документ про зняття з військового обліку за станом здоров’я. Так би мовити «білий квиток» надав би можливість чоловіку безперешкодно перетнути державний кордон.

Послуги коштували 4000 доларів, з яких 1500 треба було заплатити одразу, а 2500 – при отриманні документів.

Першу частину траншу зловмисник отримав власноруч, зустрівшись із клієнтом в Одесі. А по другу в обласний центр відправив необізнаного в оборудці знайомого.

Щойно гроші були передані ділку, правоохоронці затримали його в Ізмаїлі. У нього вилучили документацію, телефони, банківські картки та інші речі, що становлять інтерес для слідства. Також слідчі вилучили в якості речових доказів кошти, отримані зловмисником від клієнта.

Зібравши достатньо доказів, слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів, з корисливих мотивів. Згідно з ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 757000 грн. Всі обставини злочину встановлюються.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Відділ комунікації поліції Одещини