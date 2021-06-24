41-річний одесит задушив рідного брата та повідомив до поліції що знайшов його тіло
Між чоловіками, які проживали під одним дахом, часто виникали словесні перепалки через побутові непорозуміння, втім останній конфлікт не обмежився взаємними образами і в хід пішли кулаки. Задушивши 50-річного родича, зловмисник повідомив до поліції, що виявив його в квартирі без ознак життя, коли повернувся з роботи.
До останнього правопорушник намагався уникнути відповідальності, вводячи поліцейських в оману, однак під тиском беззаперечних доказів, зібраних з місця злочину, врешті зізнався у скоєному.
Чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне підозрюваному загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
Одеське районне управління поліції № 1