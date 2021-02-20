412 психотропних таблеток «екстазі» виявили столичні патрульні у водія-порушника

Вчора увечері екіпаж взводу супроводу Департаменту патрульної поліції зупинив автомобіль Toyota за порушення ПДР — водій здійснив проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора. Подія трапилася на Європейській площі, у Києві.

Під час перевірки документів водій помітно нервував та поводився дивно. Поліцейським це здалося підозрілим. Тому, згідно зі ст. 34 ЗУ «Про Національну поліцію», інспектори вирішили провести поверхневу перевірку водія та автомобіля.

Під час перевірки в автомобілі патрульні виявили пакет із яскраво-зеленими таблетками з надписами та малюнками. Ззовні знахідка була схожою на психотропні «екстазі».

Патрульні негайно викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Наразі водій затриманий згідно зі ст. 208 КПК, його автомобіль евакуйований на штрафмайданчик. Виявлені таблетки вилучені та направлені на експертизу.

За проїзд на червоний сигнал світлофору інспектори винесли на водія адмінпостанову.

Патрульна поліція України