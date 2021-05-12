₴42 тис. хабаря за укриття кримінального правопорушення – викрито поліцейського

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито під час одержання 42 тис грн неправомірної вигоди начальника сектору дізнання одного із райвідділів поліції на Одещині (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, правоохоронець вимагав та одержав хабар за невжиття заходів щодо внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення за фактом розтрати бюджетних коштів до Єдиного реєстру досудових розслідувань та проведення відповідного досудового розслідування.

Наразі вирішуються питання щодо оголошення поліцейському про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Операцію з викриття проведено прокурорами спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Одеської обласної прокуратури