₴42 тис. хабаря за відпуск деревини: на Київщині поліція затримала лісничого

Викрили корупційну діяльність фігуранта оперативники обласного управління стратегічних розслідувань спільно з колегами-правоохоронцями.

10 червня поліцейські затримали лісничого під час одержання частини неправомірної вигоди — 33 600 гривень. Загалом фігурант вимагав від громадянина 42 тис. грн за безперешкодний відпуск деревини та вивезення її з території лісгоспу.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Слідство у кримінальному провадженні триває, його процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України