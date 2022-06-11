₴42 тис. хабаря за відпуск деревини: на Київщині поліція затримала лісничого
Викрили корупційну діяльність фігуранта оперативники обласного управління стратегічних розслідувань спільно з колегами-правоохоронцями.
10 червня поліцейські затримали лісничого під час одержання частини неправомірної вигоди — 33 600 гривень. Загалом фігурант вимагав від громадянина 42 тис. грн за безперешкодний відпуск деревини та вивезення її з території лісгоспу.
Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Вирішується питання щодо повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.
Слідство у кримінальному провадженні триває, його процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура.
Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України