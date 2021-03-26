₴423 тис. за зменшення штрафних санкцій – затримано головного державного ревізора-інспектора ГУ ДПС Київщини

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано та повідомлено про підозру головному державному ревізору-інспектору ГУ ДПС у Київській області за фактом вимагання та одержання 423 тис. гривень неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, службовець вимагав вказані кошти від представника підприємства, що спеціалізується на постачанні медичних товарів, за зменшення розміру штрафних санкцій за виявлені в ході планової перевірки порушення податкового законодавства.

Так, за словами інспектора, у разі прийняття такої пропозиції розмір штрафних санкцій для підприємства складатиме 50 тис. гривень, а у разі відмови – 7 млн гривень.

У подальшому на вимогу посадовця вся сума неправомірної вигоди була перерахована на рахунок підконтрольного підприємства з метою подальшого обготівковування.

26 березня 2021 року після одержання вказаних коштів на рахунки підконтрольного товариства та передачі підписаного акту податкової перевірки службовець був затриманий неподалік місця роботи.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають. Встановлюються можливі співучасники злочину.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими ТУ ДБР, розташованого в м. Києві та оперативними працівниками Головного оперативного управління ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура