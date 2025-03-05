44-річного киянина викрили у скоєнні низки злочинів на території Подільського району

Зловмисник упродовж місяця обікрав магазин техніки, викрав з приміщення фотостудії взуття клієнтів та відібрав цінні речі у нового знайомого, до якого напросився у гості. Своїми діями чоловік завдав потерпілим збитків на суму понад 100 000 гривень, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Слідством встановлено, що протягом грудня 2024 року місцевий мешканець, неодноразово судимий за майнові злочини, скоїв ряд злочинів на території району. Зокрема, шляхом віджиму дверей проник до магазину із портативною технікою і аксесуарами, звідки викрав кілька планшетів та мобільних телефонів, викрадене здав до ломбарду.

У подальшому порушник зайшов до приміщення фотостудії й викрав декілька пар взуття клієнтів, які залишили їх у роздягальні, завдавши потерпілим збитків на суму близько13 000 гривень.

Крім того, фігурант познайомився із чоловіком та прийшов до нього в гості зі спиртним. Дочекавшись поки потерпілий засне, він викрав мобільний телефон, коштовний годинник та гроші нового знайомого. Через мобільні застосунки потерпілого порушник відкрив ліміти на картках та переказав собі понад 50 000 гривень. В ході оперативних заходів поліцейські розшукали та затримали фігуранта, а також вилучили частину викрадених ним речей.

За вказаним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка), ч. 1, 2 ст. 200 (Підробка документів на переказ та їх використання) Кримінального кодексу України. Слідчі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомили фігуранту про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва