45-річний зловмисник отримав вирок за грабіж, поєднаний з насильством

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області судом винесено вирок щодо 45-річного чоловіка за фактом грабежу, поєднаного з насильством (ч. 2 ст. 186 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому 2022 року чоловік та жінка розпивали алкогольні напої в одному з кафе у м. Лозова.

Пішовши з кафе та зупинившись біля одного з будинків, вони стали сваритись. 45-річний рецидивіст вдарив свою знайому та зірвав з неї ювелірні вироби, а саме золотий браслет та дві золотих каблучки загальною вартістю понад 40 тис. грн. Після цього чоловік втік.

10 травня 2022 року Амур-Нижньодніпровським районним судом м. Дніпра чоловіка визнано винним та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки та 1 місяць.

Довідково: вирок не набрав законної сили, триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура