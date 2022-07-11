45-річного жителя Білгорода-Дністровського, який вбив співмешканку, ув’язнили на 7 років

Саме такий вирок оголосив громадянину суд.

Подія сталася в жовтні минулого року. Під час сімейної сварки чоловік вдарив цивільну дружину кухонним ножем у спину та груди, а потім ударом у живіт намагався вкоротити собі віку. Про скоєне він повідомив своєму приятелю, який викликав поліцію.

44-річна жінка померла до прибуття «швидкої», зловмиснику лікарі надали необхідну допомогу.

В ході досудового розслідування дії фігуранта слідчі кваліфікували за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зібрану доказову базу направили до суду. Суд розглянув матеріали справи, визнав обвинуваченого винним і призначив покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції в Одеській області