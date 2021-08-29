₴450 тис. за відведення землі під АЗС – на Дніпропетровщині підозрюють голову селищної ради

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури голові однієї з селищних рад в області повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, голова селищної ради вимагав від громадянина 450 тис грн хабара за прийняття позитивного рішення щодо відведення земельної ділянки площею 0,12 га для розміщення АЗС.

Під час отримання на картку частини неправомірної вигоди у сумі 300 тис грн його було викрито правоохоронними органами та затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області, оперативний супровід – Управлінням стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора