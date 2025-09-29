₴450 тис. за підключення до системи водопостачання: у Києві затримали посадовця Київводоканалу

За цю суму фігурант обіцяв одному з підприємств безперешкодне підключення до міської водопровідної та каналізаційної систем.

Припинили протиправну діяльність 35-річного представника Київводоканалу слідчі Солом’янського райуправління столичної поліції спільно із оперативниками управління стратегічних розслідувань у місті Києві.

25 вересня поліцейські у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали фігуранта одразу після отримання 225 тисяч гривень – 50% від обумовлених 450 тисяч гривень неправомірної вигоди. Другу частину коштів затриманий мав би отримати після підписання договору на підключення підприємства до міської системи водопостачання.

Посадовцю Київводоканалу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368-3 (Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання за інкримінованою статтею – позбавленням волі до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.

Процесуальне керівництво здійснює Солом’янська окружна прокуратура міста Києва.

Поліція Києва