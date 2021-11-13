$450 за фальсифікований сертифікат вакцинації від COVID-19 – у столиці викрили підпільну типографію

Прокурорами Солом’янської окружної прокуратури міста Києва викрито схему з виготовлення та розповсюдження на території міста Києва підроблених сертифікатів вакцинації від COVID-19 та результатів ПЛР-тестів (ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190).

За даними слідства, громадянин Болгарії залучив знайомих та лікаря комунального некомерційного підприємства на замовлення зацікавлених громадян виготовляв та розповсюджував підроблені сертифікати вакцинації від COVID-19 та негативні результати ПЛР-тестів.

До електронної медичної системи «HELSI» без проведення щеплення вносилися недостовірні відомості про проходження громадянами вакцинації проти COVID-19. Після внесення інформації в систему «HELSI» COVID-сертифікат автоматично формувався в мобільному застосунку «ДІЯ». Паперові сертифікати та довідки про результати ПЛР-тестів доставлялися замовникам через кур’єрську службу або таксі. Один фальсифікований сертифікат коштував 450 доларів США.

За результатами проведення обшуків у фігурантів виявлено та вилучено значну кількість підроблених результатів ПЛР-тестів, сертифікатів, печаток і штампів медичних установ, банківських карток. Також виявлено електронну базу клієнтів, яка налічує понад 11500 осіб.

Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо повідомлення причетним особам про підозру та обрання запобіжних заходів.

Викриття злочину проводилося прокурорами спільно зі слідчими СВ Солом’янського управління поліції ГУ Нацполіції в м. Києві за оперативного супроводу Головного управління КЗЕ СБУ.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора