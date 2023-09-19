$4500 за зняття із військового обліку – керівника одного з ТЦК Херсону та посередника затримали на вимаганні та отриманні хабара

Нині слідчі повідомили фігурантам про підозру за одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у значному розмірі для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб – ч. 3 ст. 368 КК України. За вчинене підозрюваним загрожує до десяти років позбавлення волі.

Викрили схему та припинили злочинні дії зловмисників слідчі слідчого управління обласного главку поліції спільно із співробітниками управління СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що 53-річний херсонець за попередньою змовою із 43-річним керівником одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в м. Херсон вимагали грошові кошти від громадянина за зняття його з військового обліку.

-За надання можливості військовозобов’язаному уникнути мобілізації, а також створення для цього завідомо фіктивних документів щодо непридатності чоловіка до військової служби та внесення завідомо неправдивих даних до офіційних паперів про виключення його з військового обліку фігуранти вимагали неправомірну вигоду у сумі 4 500 доларів США, – розповів начальник обласного главку поліції Сергій Шайхет.

Після отримання хабара слідчі затримали посередника та посадовця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Грошові кошти вилучили.

Під час санкціонованих обшуків у помешканні керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки слідчі поліції виявили та вилучили близько 40 000 гривень, 25 000 доларів США, 12 000 рублів та 2 000 євро.

Фігурантам правоохоронці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди».

Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нині відносно обох зловмисників суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави 1 470 000 гривень та 214 720 гривень.

Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області