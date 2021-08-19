46-річного вінничанина підозрюють у вбивстві своїй співмешканці

За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури повідомлено про підозру 46-річному жителю м. Вінниці, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Слідством установлено, що підозрюваний разом із 40-річною співмешканкою у власній квартирі вживали алкогольні напої. Між чоловіком і жінкою виникла сварка. У розпал конфлікту підозрюваний почав наносити співмешканці численні удари кулаками по голові і тулубу, доки вона не перестала чинити опору.

Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла на місці події.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України та йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Наразі судом до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

За інкримінований злочин передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури