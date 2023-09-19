46-річний житель м. Ізмаїл виготовляв канабіс на продаж та влаштував удома наркопритон

Слідчі повідомили правопорушнику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. За протиправну діяльність чоловіку загрожує до 10-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Поліцейські встановили, що ізмаїльчанин, судимий минулого року за незаконне вирощування конопель, виготовлення і зберігання наркотичних засобів у великих розмірах, знаходячись на випробувальному терміні, незаконно виготовляв вдома канабіс шляхом сушіння рослин конопель та їх подрібнення і зберігав для подальшої реалізації та власного вживання, а також надавав громадянам приміщення для незаконного вживання придбаного у нього наркотичного засобу.

“В ході проведення слідчих заходів правоохоронці задокументували факт збуту чоловіком наркотичного засобу – канабісу, походження якого підтвердили експрес-тестом. Під час санкціонованого обшуку в оселі фігуранта виявили кілька згортків з аналогічним наркотичним засобом, кущ конопель, який сушився в одній із кімнат будинку, посуд з нашаруванням наркотичних залишків та гроші. Крім того, поліцейські встановили, що правопорушник дозволяв знайомим у своєму будинку вживати придбаний у нього «товар». Цей громадянин є наркозалежним, який знаходиться на обліку у лікаря нарколога та отримує, згідно з програмою, метадон. Будучи вже судимим за злочини, які кваліфікуються за ч. 2 ст. 309 та ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України, та перебуваючи на випробувальному терміні, він не припинив займатися протиправною діяльністю”, – повідомив начальник Ізмаїльського районного відділу поліції Віктор Герасименко.

“Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 307 та ч. 2 ст. 317 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів з метою збуту, вчинене повторно; збут наркотичних засобів, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби, а також організацію місця для незаконного вживання наркотичних засобів і надання приміщення з цією метою, вчинене повторно. За ці злочини чоловіку загрожує до 10-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають», – зазначив керівник Ізмаїльської окружної прокуратури Олександр Сара.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини