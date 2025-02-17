47-річний селянин з Львівщини проведе три роки за ґратами за ухилення від мобілізації

За публічного обвинувачення Самбірської окружної прокуратури 47-річного жителя одного з сіл Самбірського району визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що у лютому минулого року військовозобов’язаний пройшов військово-лікарську комісію, якою був визнаний придатним за станом здоров’я для проходження військової служби, що підтверджується висновком.

Проте у подальшому чоловік відмовився отримувати повістку, у якій було зазначено дату прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Відтак, військовозобов’язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову.

Досудове розслідування здійснювали слідчі відділення поліції №2 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури