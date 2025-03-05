47-річний запоріжець за $3000 обіцяв вплинути на посадовців ТЦК щодо зміни даних в реєстрі війсковозобов’язаних

Правопорушника затримали під час отримання ним неправомірної вигоди та вже повідомили про підозру.

Слідчі обласного главку поліції разом із працівниками УСБУ в Запорізькій області під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури викрили та задокументували протиправну діяльність запоріжця.

У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці встановили, що наприкінці січня цього року житель обласного центру дізнався про чоловіка, який підлягав доставленню до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для складання адмінматеріалів за порушення військового обліку. Фігурант запевнив, що має необхідні зв’язки для впливу на службових осіб та зміни даних в реєстрі військовозобов’язаних.

28 лютого зловмисника затримали на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України – одразу після отримання ним неправомірної вигоди у сумі 3000 доларів.

Правопорушнику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Відносно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За вчинене йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Наразі правоохоронці встановлюють повне коло причетних до протиправної діяльності осіб з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Відділ комунікації поліції Запорізької області