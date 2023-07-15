48-річну жительку Ізмаїла притягують до кримінальної відповідальності за домашнє насильство над матір’ю

Правоохоронці повідомили жінці про підозру за статтею 126-1 Кримінального кодексу України. Їй загрожує до двох років позбавлення волі.

Правопорушниця, будучи у нетверезому стані, неодноразово словесно ображала та принижувала свою 78-річну матір, з якою спільно проживає. За вчинення домашнього насильства поліцейські складали адміністративні протоколи за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виносили відносно порушниці термінові заборонні приписи, проводили профілактичні бесіди щодо недопущення подібних вчинків у подальшому, попереджали про можливість настання кримінальної відповідальності, якщо вона не змінить свого ставлення до матері. Суд призначав правопорушниці покарання у вигляді штрафу. Але після чергового вживання алкоголю, жінка знову продовжувала ображати стареньку.

Коли порушення закону з боку доньки відносно матері набрали систематичного характеру, поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство).

«Зібравши достатньо доказів, слідчі поліції під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури повідомили фігурантці про підозру в умисному систематичному вчиненні психологічного насильства щодо особи, з якою винна перебуває у сімейних відносинах, що призвело до психологічних страждань та погіршення якості життя потерпілої, тобто у домашньому насильстві. Цей злочин карається громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до двох років. Слідство триває», – розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника слідчого відділу поліції Ізмаїльського районного відділу поліції Анатолій Маршавка.

ГУ Національної поліції в Одеській області