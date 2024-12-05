5 000 доларів за мобілізацію на комфортну посаду: на Житомирщині поліція затримала «рекрутера»

Житель м. Житомира обіцяв військовозобов’язаному допомогти потрапити на службу до тилового підрозділу ЗСУ. Для цього вимагав винагороду, що нібито призначалась для посадовців ВЛК. Під час отримання неправомірної вигоди його затримали правоохоронці.

Протиправну діяльність 53-річного військовослужбовця викрили слідчі слідчого управління за оперативного супроводу працівників відділу міграційної поліції Головного управління Нацполіції області, спільно з 9-м прикордонним загоном ДПСУ.

Поліцейські встановили, що фігурант вимагав від чоловіка призовного віку кошти за сприяння в оформленні обмеженої придатності до військової служби. Також він обіцяв допомогти йому працевлаштуватися на одну з вакантних посад у військовій частині, що не передбачає залучення до виконання завдань у зоні бойових дій. «Рекрутер» гарантував позитивний результат, адже, за його словами, мав знайомства серед членів військово-лікарської комісії обласного ТЦК та СП.

Пізніше житомирянин висловив вимогу надання частини першого внеску в сумі 3 000 доларів. Він зазначив, що у разі відмови сплати військовозобов’язаний отримає повістку з подальшою мобілізацією в загальному порядку.

29 листопада, під час передачі коштів, поліцейські затримали фігуранта у процесуальному порядку. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) КК України. Судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 151 400 гривень. Процесуальне керівництво здійснює Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Житомирської області