$5,2 тис. за виїзд у Молдову: на Одещині викрили чергового організатора незаконного переправлення ухилянтів за кордон

Громадянину повідомили про підозру та взяли його під варту. Правопорушнику загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Викрили та задокументували протиправні дії фігуранта співробітники Білгород-Дністровського районного відділу поліції спільно з працівниками внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби України та Департаменту контррозвідки СБУ під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури.

Правоохоронці встановили, що житель Болградського району, вступивши у злочину змову з невстановленими наразі особами, організував втілення свого злочинного плану, який передбачав поширення серед знайомих інформації щодо надання платних послуг з незаконного переправлення через державний кордон України чоловіків призовного віку, підшукуванні та вербуванні ухилянтів, які бажають виїхати до Республіки Молдови.

Спільники знайшли «клієнта» на Харківщині, якому запропонували свої послуги. Він передав зловмисникам завдаток у розмірі 1,5 тис. доларів, отримав першочергові настанови і прибув на Одещину, де на нього чекав з автомобілем організатор злочину.

Зустрівши чоловіка, болградець повинен був супроводжувати його до сусідньої країни, оминаючи пункти пропуску, та роз’яснив алгоритм дій для вдалого перетину державного кордону. Втім, план зірвали правоохоронці та затримали зловмисника.

«Слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні їх вчиненню вказівками, наданням засобів, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, що передбачено частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці встановлюють інших учасників даного злочину. Слідство триває», – прокоментував начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини