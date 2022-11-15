₴5,4 млн. збитків на придбанні новорічних виробів та ілюмінації для Дніпра: затримано директора КП

Комунальнику повідомлено підозру та може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12-ти років.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у м. Києві та Дніпропетровській області спільно зі слідчими столичної поліції та Київською міською прокуратурою встановили факт завдання збитків бюджету міста під час закупівлі ілюмінаційного обладнання та новорічних виробів.

Відповідно до розробленої «схеми» комунальне підприємство Дніпровської міської ради мало закупити у підприємства з Києва необхідне обладнання. Ціни в документації прописувались вище за ринкові з метою отримання надприбутку для учасників «схеми». Відповідно до експертиз загальний збиток для бюджету становить 5, 4 млн грн.

11 листопада поліцейські повідомили про підозру директорові комунального підприємства за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Раніше за аналогічною статтею було оголошено про підозру директору підприємства-продавця.

13 листопада Голосіївським районним судом міста Києва підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення майже 5 млн грн застави.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України