$5 500 за користування землями водного фонду – затримано заступника начальника одного з Міжрегіональних офісів водних ресурсів

Посадовець налагодив злочинну схему вимагання та отримання неправомірної вигоди від підприємців. За гроші обіцяв надати у користування земельні ділянки водного фонду, що перебувають у постійному користуванні Державного агентства водних ресурсів України.

Викрили зловмисника оперативники управління стратегічних розслідувань у Київській області. Спільно зі слідчими обласного управління поліції вони затримали заступника начальника одного з Міжрегіональних офісів Державного агентства водних ресурсів України учора, 12 липня, у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі тривають слідчо-оперативні заходи. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Крім цього, встановлюється повне коло осіб, у тому числі серед посадовців, можливо причетних до корупційної діяльності.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди).

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України